Станцию метро "Выборгская" закрыли на вход в связи с увеличенным пассажиропотоком

Специалисты продолжают работы по ремонту эскалатора.

Утром понедельника, 24 апреля, в Северной столице закрыли на вход станцию метро "Выборгская". Об этом пишет пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Закрытие станции произошло в 08:30 в связи с увеличением пассажиропока. Пассажирам посоветовали воспользоваться соседними станциями "Лесная" и "Площадь Ленина".

Напомним, что с 20 апреля на "Выборгской" стартовал капремонт эскалатора. Ограничения будут действовать до 30 июня с 18:00 до 19:00, однако при необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока.

Ранее мы сообщили о том, что на станции метро "Спортивная" пройдёт ремонт двух эскалаторов.

Фото: Piter.TV