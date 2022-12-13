На станции метро "Спортивная" пройдёт ремонт двух эскалаторов

Работы оценили в 66 млн рублей.

ГУП "Петербургский метрополитен" объявил тендер на выполнение работ по капремонту эскалаторов во втором вестибюле станции "Спортивная". Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 66,3 млн рублей.

Подрядчику предстоит провести работы на первом и втором эскалаторе. Их будут приводить в порядок до конца декабря текущего года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 10 мая.

Ранее мы сообщили о том, что на участке Московского проспекта обновят архитектурную подсветку за 96 млн рублей.

Фото: Piter.TV