На участке Московского проспекта обновят архитектурную подсветку за 96 млн рублей

Работы по установке полутора тысяч светильников завершатся до конца мая.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на работы по устройству архитектурной подсветки участка Московского проспекта. Судя по данным портала госзакупок, на которые обратил внимание Piter.TV, начальная цена контракта с будущим подрядчиком составляет 96 млн рублей.

Судя по техзаданию, речь идёт об участке от Бассейной улицы до площади Победы. В общей сложности там требуется установить 1531 светильник. Большинство из них разместят на самом проспекте, однако некоторые работ затронут также улицы Фрунзе и Гастелло.

Работы завершатся до конца мая. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 4 мая.

Ранее мы сообщили о том, что "Метрострой" готов предложить 2,2 млрд рублей за монтаж эскалаторов на двух станциях "коричневой" ветки метро.

Фото: Правительство Петербурга