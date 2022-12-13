"Метрострой" готов предложить 2,2 млрд рублей за монтаж эскалаторов на двух станциях "коричневой" ветки метро

Завершить работы необходимо до 15 сентября 2024 года.

АО "Метрострой Северной столицы" объявило тендер на монтаж эскалаторов при сооружении вестибюлей станций "Казаковская" и "Путиловская" на будущем участке Красносельско-Калининской линии метрополитена. Судя по данным портала ЕИС, начальная цена контракта составляет 2,2 млрд рублей.

В техзадании указано, что исполнитель должен изготовить и доставить по одному блоку из четырех эскалаторов на каждую станцию, а затем выполнить их монтаж провести пусконаладочные работы.

Завершить работы необходимо до 15 сентября 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 26 апреля.

Ранее мы сообщили о том, что строительство нового участка "зелёной" линии петербургского метро обещают завершить к концу года.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)