Строительство нового участка "зелёной" линии петербургского метро обещают завершить к концу года

Работы оценили в 1,1 млрд рублей

АО "Метрострой Северной столицы" объявило тендер на строительство участка Невско-Василеостровской линии от станции "Приморская" до станции "Улица Савушкина", включая станцию "Новокрестовская". Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, максимально подрядчику готовы заплатить 1,1 млрд рублей.

В техзадании к проекту указан комплекс строительно-монтажных работ, включая геологические и пусконаладочные работы. Их необходимо полностью завершить к 15 декабря 2023 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 27 апреля.

Ранее мы сообщили о том, что вход на станцию метро "Выборгская" будет ограничен с 20 апреля.

Фото: Pxhere