Вход на станцию метро "Выборгская" будет ограничен с 20 апреля

На этой неделе специалисты приступят к капремонту эскалатора.

С четверга, 20 апреля, наземный вестибюль станции "Выборгская" будут временно закрывать на вход. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Как уточняется, на станции будет проходить капремонт эскалатора. Работы потребуют внесения изменений в режим работы станции на "красной" ветке.

Вестибюль будут закрывать на вход в вечерний час пик (с 18:00 до 19:00). Работы продлятся до 30 июня: до этого времени пассажиров городской подземки настоятельно попросили заранее планировать свои маршруты.

Ранее стали известны названия будущих станций на "зелёной" ветке метро.

Фото: Piter.TV