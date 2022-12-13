Вход на станцию метро "Выборгская" будет ограничен с 20 апреля

С четверга, 20 апреля, наземный вестибюль станции "Выборгская" будут временно закрывать на вход. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".
Как уточняется, на станции будет проходить капремонт эскалатора. Работы потребуют внесения изменений в режим работы станции на "красной" ветке.
Вестибюль будут закрывать на вход в вечерний час пик (с 18:00 до 19:00). Работы продлятся до 30 июня: до этого времени пассажиров городской подземки настоятельно попросили заранее планировать свои маршруты.
Ранее стали известны названия будущих станций на "зелёной" ветке метро.
Фото: Piter.TV
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