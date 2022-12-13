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Стали известны названия будущих станций на "зелёной" ветке метро
Сегодня, 13:57
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Стали известны названия будущих станций на "зелёной" ветке метро

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АО "Метрострой Северной Столицы" уже начала первый этап строительства на Невско-Василеостровской линии.

Петербуржцам озвучили окончательные названия будущих станций Невско-Василеостровской линии ("зелёной" ветке) метро, которые будут возведены на первом этапе строительства. Об этом сообщила пресс-служба Метростроя со ссылкой на постановление Смольного.

Так, станция под проектными названиями "Туристская" и "Яхтенная" будет называться "Богатырская". Вместо названия "Планёрная" теперь обозначена "Каменка".

Напомним, что АО "Метрострой Северной Столицы" уже начало первый этап строительства на Невско-Василеостровской линии. Продолжение "зелёной" ветки метро от "Беговой" до "Каменки"  возводят в рамках дополнительного соглашения, утверждённого в ноябре 2022 года.

Ранее мы сообщили о том, что на оранжевой ветке петербургского метро снова произошёл сбой.

Фото: Piter.TV

Теги: метрополитен, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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