Стали известны названия будущих станций на "зелёной" ветке метро

АО "Метрострой Северной Столицы" уже начала первый этап строительства на Невско-Василеостровской линии.

Петербуржцам озвучили окончательные названия будущих станций Невско-Василеостровской линии ("зелёной" ветке) метро, которые будут возведены на первом этапе строительства. Об этом сообщила пресс-служба Метростроя со ссылкой на постановление Смольного.

Так, станция под проектными названиями "Туристская" и "Яхтенная" будет называться "Богатырская". Вместо названия "Планёрная" теперь обозначена "Каменка".

Напомним, что АО "Метрострой Северной Столицы" уже начало первый этап строительства на Невско-Василеостровской линии. Продолжение "зелёной" ветки метро от "Беговой" до "Каменки" возводят в рамках дополнительного соглашения, утверждённого в ноябре 2022 года.

Ранее мы сообщили о том, что на оранжевой ветке петербургского метро снова произошёл сбой.

Фото: Piter.TV