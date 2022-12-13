На оранжевой ветке петербургского метро снова произошёл сбой

Утром составы следовали с увеличенными интервалами.

Утром понедельника, 17 апреля, на оранжевой ветке петербургской подземки снова произошёл технический сбой. Примерно в 07:00 составы начали ходить по линии с увеличенными интервалами. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Сбой произошёл на участке от станции "Улица Дыбенко" до "Спасской". К 7:36 движение начало восстанавливаться, на данный момент оно осуществляется в обычном режиме.

Точная причина сбоя на ветке не озвучивается.

Ранее мы сообщили о том, что вход на станцию метро "Ломоносовская" временно закрыли.

Фото: Piter.TV