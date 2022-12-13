Вход на станцию метро "Ломоносовская" временно закрыли

Ограничения связаны с внеплановой остановкой эскалатора.

Сегодня, 16 апреля, с 16:19 будет временно закрыт вход на станцию метро "Ломоносовская". Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

Ограничения связаны с внеплановой остановкой эскалатора. Пассажиров призвали пользоваться соседними станциями "Елизаровская", "Пролетарская".

Подробности уточняются.

UPD: В 16:26 станцию "Ломоносовская" открыли. Она работает в штатном режиме.

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Фото: Телеграм / Метро Петербурга