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Вход на станцию метро "Ломоносовская" временно закрыли
Сегодня, 16:26
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Вход на станцию метро "Ломоносовская" временно закрыли

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Ограничения связаны с внеплановой остановкой эскалатора.

Сегодня, 16 апреля, с 16:19 будет временно закрыт вход на станцию метро "Ломоносовская". Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки. 

Ограничения связаны с внеплановой остановкой эскалатора. Пассажиров призвали пользоваться соседними станциями "Елизаровская", "Пролетарская".

Подробности уточняются.

UPD: В 16:26 станцию "Ломоносовская" открыли. Она работает в штатном режиме.

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Фото: Телеграм / Метро Петербурга

Теги: ломоносовская, метро, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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