В Петербурге стартовали предпроектные работы по строительству метро до Пулково

Следующие этапы – разработка "полноценного проекта" и строительно-монтажные работы.

В понедельник, 3 июля, вице-губернатор Петербурга Николай Линченко в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург" сообщил о планах на метро до аэропорта Пулково.

Начались предпроектные работы, реализуемые в рамках обсуждений проведения станции. Следующие этапы – разработка "полноценного проекта" и строительно-монтажные работы. Так, подземка у воздушной гавани Северной столицы появится через 4,5-6 лет.

По словам Николая Линченко, станцию планируют возвести на "коричневой" ветке после "Юго-Западной".

Ранее на Piter.TV: на время ремонта "Пионерской" усилили движение автобусных маршрутов.

Фото: Piter.TV