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По поручению Путина в Петербурге продлят метро до Пулково
Сегодня, 21:10
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По поручению Путина в Петербурге продлят метро до Пулково

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Доклад нужно будет предоставить до 15 июня текущего года.

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос скоростного сообщения между Петербургом и аэропортом Пулково. Об этом 8 апреля пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Правительству РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга проработать вопрос об обеспечении скоростного пассажирского сообщения Санкт-Петербургской городской агломерации с аэропортом Пулково, в том числе путем продления линий метрополитена.

Пресс-служба Кремля

Городской администрации и правительству страны необходимо определить сроки строительства объектов, объем и источники их финансирования. Доклад нужно будет предоставить до 15 июня текущего года.

Ранее на Piter.TV: к 2035 году "красную" ветку метро в Петербурге намерены продлить до Пушкина.

Фото: Piter.TV

Теги: владимир путин, метро до пулково
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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