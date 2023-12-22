К 2035 году "красную" ветку метро в Петербурге намерены продлить до Пушкина

О таких планах рассказали в рамках совещания по градостроительному потенциалу Петербурга.

К 2035 году Кировско-Выборгскую ("красную") линию метро намерены расширить до нового корпуса Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Пушкине. Об этом 26 января пишет "Фонтанка".

О таких планах рассказали в рамках совещания по градостроительному потенциалу Петербурга. Во время встречи напомнили о введении трех станций метро в 2024 году: "Казаковской", "Путиловской" и "Горного института". К 2028 году откроют еще девять. Речь идет о станциях "Пулково", "Авиагородок", "Ульянка", "Театральная", "Яхтенная", "Каменка", "Лиговский проспект-2", "Знаменская", "Суворовская-1". По предварительным данным, финансирование составит 600 млрд рублей.

К 2030 году ожидается ввод еще 14 станций петербургского метро, на эти цели выделят 180 млрд рублей. В период до 2035 года, согласно плану, продлят "красную" ветку от уже ранее упомянутой станции "Пулково" до "Технологической долины" – через "Пулковские высоты", "КВЦ Экспофорум", "Пушкин", "Царское Село", "Кампус" (имеется в виду кампус СПбГУ). Цена работ – 500 млрд рублей.

Ранее на Piter.TV: новая схема метро Петербурга появится на станциях к концу января.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)