Кировско-Выборгскую линию метро в Петербурге протянут до Пулково

Для строительства станции привлекут федеральное финансирование.

"Красную" ветку петербургского метрополитена планируют протянуть до аэропорта Пулково. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов на передаче "Петербург. Новый взгляд".

По поручению Президента России мы прорабатываем продолжение "красной" линии – до Пулково, "Экспофорума" и "Технологической долины". Большой проект, серьезный, непростой, но президент нас поддержал, начинаем проектирование следующей станции за "Проспектом Ветеранов". Александр Беглов, губернатор Петербурга

Для строительства станций привлекут федеральное финансирование, а использоваться будет отечественное оборудование, подчеркнул градоначальник.

Ранее на Piter.TV: станция "Горный институт" откроется в Петербурге 27 декабря.

Фото: Piter.TV