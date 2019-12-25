Станция "Горный институт" откроется в Петербурге 27 декабря

Глава Северной столицы поблагодарил горожан за терпение.

На станции петербургского метрополитена "Горный институт" завершены все работы. Она заработает уже 27 декабря с 09:00, передает портал "Строительный Петербург".

С завтрашнего утра станция полноценно заработает для пассажиров в составе Лахтинско-Правобережной линии, вестибюль будет открыт на вход и выход. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Также глава Северной столицы поблагодарил горожан за терпение.

Ранее готовность станции проверил Ростехнадзор.

Фото: пресс-служба Ростехнадзора