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Станция "Горный институт" откроется в Петербурге 27 декабря
Сегодня, 9:59
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Станция "Горный институт" откроется в Петербурге 27 декабря

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Глава Северной столицы поблагодарил горожан за терпение.

На станции петербургского метрополитена "Горный институт" завершены все работы. Она заработает уже 27 декабря с 09:00, передает портал "Строительный Петербург"

С завтрашнего утра станция полноценно заработает для пассажиров в составе Лахтинско-Правобережной линии, вестибюль будет открыт на вход и выход. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Также глава Северной столицы поблагодарил горожан за терпение. 

Ранее готовность станции проверил Ростехнадзор. 

Фото: пресс-служба Ростехнадзора

Теги: горный институт, открытие станции
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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