Станция "Горный институт" откроется в Петербурге 27 декабря

На станции петербургского метрополитена "Горный институт" завершены все работы. Она заработает уже 27 декабря с 09:00, передает портал "Строительный Петербург".
С завтрашнего утра станция полноценно заработает для пассажиров в составе Лахтинско-Правобережной линии, вестибюль будет открыт на вход и выход.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Также глава Северной столицы поблагодарил горожан за терпение.
Ранее готовность станции проверил Ростехнадзор.
Фото: пресс-служба Ростехнадзора
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