Ростехнадзор проверил готовность "Горного института"

Объект удовлетворяет требованиям проектной документации.

Сотрудники Севро-Западного управления Ростехнадзора завершили экспертизу объекта "Лахтинско-правобережная линия Петербургского метрополитена. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы федеральной службы.

Проверке подверглись перегонные тоннели, сама станция метро "Горный институт" – ее наклонный ход и наземный вестибюль, а также подземная платформа "Театральной". В ходе экспертизы нарушений на объекте выявлено не было. Ростехнадзор выдал заключение о соответствии требованиям проектной документации.

Надзор за строительством объекта осуществлялся с 2014 года, были проверены конструктивные решения, системы безопасности пассажиров, безопасности движения поездов, автоматической противопожарной защиты, а также вентиляции, водоснабжения и водоотведения станций и перегонных тоннелей. Новая линия подземки протяженностью 5,2 км соединит Васильевский остров с существующей станцией метрополитена "Спасская". Ростехнадзор

Ранее мы рассказывали, что в связи со скорым открытием "Горного института" по Лахтинско-Правобережной линии пустили 4 дополнительных состава.

Фото: Ростехнадзор