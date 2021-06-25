На Лахтинско-Правобережную линию метро пустили 4 новых состава

В конце прошлой недели на Лахтинско-Правобережной линии петербургского метро изменился маршрут движения поездов. Теперь составы отправляются из перегонного тоннеля от "Горного института", а не из тупика, – сообщают в Telegram-канале "Подземник".
Специально для вас снял, как состав без пассажиров устремляется со станции "Спасская" в строну нового участка. За станцией "Горный институт" происходит оборот через группу камер съездов и поезд возвращается обратно к станции "Спасская" для посадки пассажиров. В таком варианте поезда будут следовать до особого распоряжения.
Telegram / Подземник
В целях предотвращения увеличения интервалов движения по Лахтинско-Правобережной линии в связи с вводом нового участка по 4 "ветке" пустили 4 дополнительных состава.
Ранее стало известно, что мобильный оператор "МегаФон" увеличил емкость сети в петербургском метро в 2 раза.
Видео: Telegram / Подземник
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все