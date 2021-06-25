На Лахтинско-Правобережную линию метро пустили 4 новых состава

Это было сделано в связи со скорым открытием станции "Горный институт", чтобы избежать увеличения интервалов движения между поездами.

В конце прошлой недели на Лахтинско-Правобережной линии петербургского метро изменился маршрут движения поездов. Теперь составы отправляются из перегонного тоннеля от "Горного института", а не из тупика, – сообщают в Telegram-канале "Подземник".

Специально для вас снял, как состав без пассажиров устремляется со станции "Спасская" в строну нового участка. За станцией "Горный институт" происходит оборот через группу камер съездов и поезд возвращается обратно к станции "Спасская" для посадки пассажиров. В таком варианте поезда будут следовать до особого распоряжения. Telegram / Подземник

В целях предотвращения увеличения интервалов движения по Лахтинско-Правобережной линии в связи с вводом нового участка по 4 "ветке" пустили 4 дополнительных состава.

Ранее стало известно, что мобильный оператор "МегаФон" увеличил емкость сети в петербургском метро в 2 раза.

Видео: Telegram / Подземник