Продление красной ветки метро изменит маршрут у "Проспекта Ветеранов"

Это сможет разгрузить поток наземного транспорта.

В марте 2025 года на совещании под председательством губернатора Александра Беглова с членами городского правительства был утверждён проект планировки и межевания территории для участка Кировско-Выборгской линии метрополитена от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Проспект Маршала Жукова".

Транспортный эксперт и главный редактор портала "Транспорт Санкт-Петербурга" Владислав Булгаков считает, что продление ветки метро позволит снизить нагрузку на проспект Ветеранов как на транспортную магистраль и разгрузить самую загруженную станцию метро "Проспект Ветеранов". Он отметил, что это решение позволит сократить количество автобусных маршрутов на проспекте Ветеранов и увеличить скорость движения общественного транспорта, пишет "Деловой Петербург".

"Это позволит разгрузить на сегодняшний день самую загруженную станцию метро "Проспект Ветеранов". Оно разгрузит не только саму станцию метро, но и проспект Ветеранов как транспортную магистраль… Там около 150 автобусов в час, в часы пик ездит, что очень много. И там порой наблюдается такая картина, что буквально перекрёсток забивается из четырёх автобусов, которые останавливаются на остановке. То есть открытие этой новой станции позволит убрать часть маршрутов с проспекта Ветеранов и разгрузить его, а также, кстати, увеличить скорость движения общественного транспорта" Владислав Булгаков

Эксперт также отметил, что для автомобилистов существенных изменений не ожидается, поскольку строительство станции планируется возле железнодорожной станции Лигово, что не должно негативно сказаться на дорожном движении.

Однако исполнительный директор Restate.ru Андрей Добрый выразил мнение, что продление линии метро не решит проблему пробок. Он считает, что пробки переместятся к новой станции метро, которая расположена в зоне максимальной транспортной загруженности.

Ранее Piter.TV сообщал, что yа "Удельной" отреставрировали барельеф Ленина.

Фото: Piter.TV