На "Удельной" отреставрировали барельеф Ленина

Капремонт станции подходит к концу.

После реставрации на станцию "Удельная" вернулся исторический барельеф Ленина. Об этом сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен" 2 апреля.

Посвященный вождю исторический барельеф отреставрировали и вернули на привычное место. Капитальный ремонт станции тем временем подходит к концу. Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Ранее стало известно, что на станции выполнили комплекс гидроизоляционных работ, отремонтировали четыре эскалатора, а также заменили дефектные участки плит перекрытия. "Удельная" закрылась 1 июня 2024 года.

Видео: пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"