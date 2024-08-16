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На "Удельной" отреставрировали барельеф Ленина

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Капремонт станции подходит к концу.

После реставрации на станцию "Удельная" вернулся исторический барельеф Ленина. Об этом сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен" 2 апреля. 

Посвященный вождю исторический барельеф отреставрировали и вернули на привычное место. Капитальный ремонт станции тем временем подходит к концу. 

Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен" 

Ранее стало известно, что на станции выполнили комплекс гидроизоляционных работ, отремонтировали четыре эскалатора, а также заменили дефектные участки плит перекрытия. "Удельная" закрылась 1 июня 2024 года.

Видео: пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен" 

Теги: капремонт, удельная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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