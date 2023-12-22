Новая схема метро Петербурга появится на станциях к концу января

Наиболее заметное обновление – это линия автоэкспресса, которая свяжет аэропорт Пулково и станцию метро "Проспект Ветеранов".

К концу января планируется внедрение новой схемы линий петербургского метрополитена. Основное изменение будет заключаться в добавлении наземного транспорта на карту метро. Наиболее заметное обновление – это линия автоэкспресса, которая свяжет аэропорт Пулково и станцию метро "Проспект Ветеранов". Об этом информирует пресс-служба городской подземки.

Также планируется увеличение присутствия железнодорожного транспорта на схеме. Между электричками до Павловска добавят поезда до Красного Села и Ораниенбаума.

Станция "Чернышевская" продолжит быть закрытой для реконструкции, о чем будет напоминать на карте. Однако такая пометка будет удалена со станции "Ладожская", так как она вскоре откроется после длительного капитального ремонта. Планируется, что открытие станции состоится 30 января.

Ранее мы сообщили о том, что в связи с открытием станции метро "Ладожская" изменится расписание электричек.

Фото: Piter.TV