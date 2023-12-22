В связи с открытием станции метро "Ладожская" изменится расписание электричек

Электропоезда категории "Стандарт", курсирующие с 4 марта 2023 года от Финляндского вокзала до станции Волховстрой, а также до станции Тихвин и обратно, возвращаются к прежнему маршруту.

В связи с открытием станции метро "Ладожская" с 30 января 2024 года изменится расписание движения пригородных поездов на Волховстроевском направлении Октябрьской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

Электропоезда категории "Стандарт", курсирующие с 4 марта 2023 года от Финляндского вокзала до станции Волховстрой, а также до станции Тихвин и обратно, возвращаются к прежнему маршруту без заезда на Финляндский вокзал в соответствии со следующим расписанием:

В связи с этим отменяются поезда "Стандарт":

Для электропоездов "Ласточка", курсирующих с 4 марта 2023 года от станции Тихвин до станции Рыбацкое и обратно, изменяется станция отправления и прибытия в соответствии со следующим расписанием:

В 2023 году в Петербурге был установлен 31 новый терминал самообслуживания для продажи билетов на электрички.

Фото: Piter.tv