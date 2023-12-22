В 2023 году был установлен 31 новый терминал самообслуживания для продажи билетов на электрички

Помимо увеличения экрана и современного дизайна, терминалы получили полностью обновленные технические параметры.

АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" (СЗППК) продолжает внедрять новые терминалы самообслуживания для продажи проездных билетов на пригородные поезда. В 2023 году был установлен 31 новый терминал самообслуживания, рассказали в СЗППК.

На Балтийском вокзале было установлено 17 терминалов, на Финляндском – 12, на станции "Удельная" – 2. Всего на полигоне компании функционирует 101 современный терминал.

Помимо увеличения экрана и современного дизайна, терминалы получили полностью обновленные технические параметры. Кроме обновленного интерфейса, изменений коснулось и программное обеспечение, появилась возможность отказа печати от банковского чека, что также позволило ускорить время оформления проездного документа.

Напоминаем, в Петербурге и Ленобласти выросли штрафы за безбилетный проезд в электричке.

Фото: СЗППК