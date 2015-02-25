Движение на "красной" ветке метро Петербурга восстановлено после утреннего сбоя

Техническая неисправность в составе, вызвавшая задержки на всей первой линии, устранена.

Утром в воскресенье, 12 октября, движение поездов на Кировско-Выборгской линии Петербургского метрополитена было нарушено из-за технической неисправности в составе. Как сообщила пресс-служба подземки, интервалы между поездами увеличились на участке от станции "Балтийская" до "Проспекта Ветеранов", что привело к задержкам движения по всей первой линии.

Сбой был зафиксирован около 09:36. Инцидент затронул пассажиров ключевой "красной" ветки метро, связывающей центр города с юго-западными и северными районами. Однако к настоящему времени поезда следуют в обычном режиме, интервал восстанавливается, сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Фото: Piter.TV