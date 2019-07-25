Капремонт станции метро "Озерки" в Петербурге перенесли на 2026 год

Изначально работы планировалось начать в этом году.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об изменении сроков капитального ремонта станции метро "Озерки". Работы, которые планировалось начать в 2025 году, теперь стартуют только в следующем году. Об этом стало известно в эфире 78.ru.

"После детального анализа и консультаций с экспертами мы приняли решение о переносе. Состояние "Озерков" позволяет немного подождать без ущерба для безопасности пассажиров" Александр Беглов

Параллельно в метрополитене продолжаются другие масштабные проекты: на "Фрунзенской" реконструкция продлится до весны 2027 года, а в июне 2025 года закроют на капремонт станцию "Парк Победы". Также продолжается ремонт на станции "Ладожская". Все работы проводятся в рамках программы обновления станций, построенных 40-50 лет назад.

Ранее Piter.TV сообщал, что до 2027 года в Петербурге закроют на ремонт 7 станций метро.

Фото: Piter.TV