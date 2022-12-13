До 2027 года в Петербурге закроют на ремонт 7 станций метро

Работы пройдут как на севере, так и на юге города.

В Северной столице началась реконструкция станции метро "Чернышевская", а на этой неделе аналогичные работы стартуют на "Ладожской". Однако этим планы подземки не ограничиваются: как рассказал начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин, в период с 2023 по 2027 г.г. на ремонт закроют 7 станций.

В частности, планируется реконструкция вестибюлей станций "Фрунзенская", "Парк Победы" и "Электросила" на юге города. Их будут закрывать поочерёдно во избежание транспортного коллапса, а также учитывая локацию и особенности застройки. Пока предполагается, что "Фрунзенскую" закроют с конца 2023 года по 2025 год, "Парк Победы" будут ремонтировать в 2024-2025 г.г., а "Электросила" временно прекратит работу в 2027 году.

Кроме того, в январе-феврале 2024 года капремонт предположительно пройдёт на станции "Удельная". Станция будет закрыта 11 месяцев. Затем, в 2025 году на год могут закрыть "Озерки", в 2026 году − "Технологический институт", а в 2027 году − "Площадь Ленина" (второй вестибюль).

Ранее мы сообщили о том, что с 1 марта вход в вестибюль станции "Сенная площадь" будет ограничен.

Фото: Piter.TV