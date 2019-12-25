Стала известна дата закрытия станции метро "Чернышевская"

Смольный сообщил, что станция метро "Чернышевская" закроется на реконструкцию 25 октября. На ней будет проводиться работа по замене трех эскалаторов на четыре.
Эксплуатационный срок эскалаторов уже истек, и для увеличения пропускной способности станцию необходимо закрыть. Ранее количество эскалаторов увеличили на станции "Технологический институт".
Во время работ входная группа и внутренние помещения вестибюля изменятся. Также будут отремонтированы фасады с сохранением лицевого витража.
На время реконструкции будет усилена работа наземного общественного транспорта. У автобусов №№21, 136, 169А продлят трассу, а также введут временный автобус №136М. Новый маршрут будет следовать от станции метро "Чернышевская" по улице Восстания, улице Жуковского, Лиговскому проспекту до остановки "Площадь Восстания", затем в обратную сторону.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что расходы на строительство метро в Петербурге в 2023 могут урезать в 2 раза.
Фото: Piter.tv
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