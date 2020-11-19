Расходы на строительство метро в Петербурге в 2023 могут урезать в 2 раза

В сентября на эти цели планировали заложить больше средств.

Смольный собирается урезать бюджет на строительство метро в 2023 году. В документе, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, на эти цели выделено 30 млрд рублей, хотя еще в начале сентября планировали более 50 млрд рублей.

Общий объем доходов в следующем году составит 1 млрд 057 млн, расходы — 1 млрд 167 млн.

Вице-губернатор Алексей Корабельников писал о том, что большую часть дохода принесет НДФЛ и налог на прибыль. Федеральное финансирование может снизиться из-за изменения законодательства.

Ранее Piter.tv писал о том, что АО "Метрострой Северной столицы" объявило тендер на строительство вестибюля и пешеходного перехода станции "Горный институт".

Фото: Piter.tv