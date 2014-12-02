Из-за налогов могут сократиться доходы Петербурга в 2023 году

Сейчас в проект бюджета-2023 заложен консервативный сценарий, согласно которому поступления от КГН изменятся не сильно.

В Петербурге финансовый блок ожидает, что с начала следующего года могут измениться пропорции налоговых отчислений в регионы со стороны консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Об этом рассказал 21 сентября вице-губернатор Алексей Корабельников.

По словам Корабельникова, споры об изменении принципа распределения налогов идут на федеральном уровне, и Смольный видит эти риски. При этом сейчас в проект бюджета-2023 заложен консервативный сценарий, согласно которому поступления от КГН изменятся не сильно.

Ранее доходы Петербурга вырастут до триллиона рублей уже в 2022 году. С учетом корректировки доходы Петербурга уже в 2022 году составят 1 трлн 074 млрд 700 млн рублей. Такую цель ставили на 2024 год. Расходы — 1 трлн 045 млрд 200 млн рублей. Профицит бюджета (29,5 млрд) направят на сокращение госдолга.

Фото: Piter.tv

