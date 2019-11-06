Доходы Петербурга вырастут до триллиона рублей уже в 2022 году

В городском правительстве обсудили корректировку бюджета на текущий год.

По сравнению с утвержденным бюджетом доходы вырастут на 183,9 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Увеличить бюджет удалось за счет налогов — налога на прибыль организаций, НДФЛ, УСН, налога на имущество организаций.

За 8 месяцев годовой план удалось исполнить на 90%. Благодаря росту доходов расходы города увеличатся почти на 74 млрд рублей.

Это значительная сумма, которую мы сможем дополнительно выделить на социальную политику, на медицину, оснащение школ, инфраструктурные проекты. Александр Беглов, губернатор.

На здравоохранение дополнительно пойдет 11,2 млрд рублей, на социальную политику и предоставление дополнительных мер соцподдержки — 3,1 млрд рублей, на образование — 1,3 млрд, на приобретение соцобъектов — 1,5 млрд рублей, субсидии транспортным предприятиям — 5,1 млрд рублей, субсидии теплоснабжающим организациям — 3,8 млрд рублей.

Самую крупную сумму дополнительно выделят на строительство дорожной инфраструктуры (38,1 млрд рублей) — развязку в районе Шкиперского протока, Витебскую развязку, Широтную магистраль скоростного движения от Витебской развязки до Союзного проспекта с мостом через Неву.

С учетом корректировки доходы Петербурга уже в 2022 году составят 1 трлн 074 млрд 700 млн рублей. Такую цель ставили на 2024 год. Расходы — 1 трлн 045 млрд 200 млн рублей. Профицит бюджета (29,5 млрд) направят на сокращение госдолга.

Фото: Piter.tv