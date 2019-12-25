Станцию метро "Большой проспект" оценили более чем в полмиллиона рублей

Объект планируют сдать до января 2024 года.

АО "Метрострой Северной столицы" объявило тендер на строительство вестибюля и пешеходного перехода станции "Большой проспект" для будущего продолжения "оранжевой" ветки. Как выяснил Piter.TV из информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта на проект составляет 526,7 млн рублей.

Исполнителю поручат выполнить земляные работы и крепление котлована, а также демонтажные работы, гидроизоляцию, сооружение основных конструкций и обвязочной балки. Срок исполнения работ ограничен 7 января 2024 года.

Отметим, что участок Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции "Спасская" до станции "Большой проспект" будет расположен в центральной части Северной столицы.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 21 сентября.

В конце августа на станции "Горный институт" началось армирование центрального зала

Фото: Piter.TV