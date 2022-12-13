Станцию метро "Ладожская" закроют 4 марта на капремонт

Новый бесплатный трамвайный маршрут №30 запустят к 4 марта.

Станция метро "Ладожская" закроется 4 марта на капитальный ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе метрополитена Петербурга.

Работы будут длиться 11 месяцев. Специалисты восстановят гидроизоляцию наклонного хода и заменят водоотводящие зонты. Также обновление ждет эскалаторы, внутренние системы и коммуникации, облицовку стен и напольное покрытие.

На автобусные маршруты №30, 131, 271, 169, 77, 92 и 222 выйдут новые автобусы. Также усилят движение трамвая №39. Запустят два дополнительных автобуса 24М и 27М. Временные трассы пройдут от Площади Александра Невского по Заневскому проспекту до проспекта Косыгина, а затем – по маршрутам автобусов № 24 и № 27 до станций "Хасанская улица" и "Белорусская улица".

Новый бесплатный трамвайный маршрут №30 запустят к 4 марта. Он довезет пассажиров от метро "Ладожская" до Площади Александра Невского. Для трамваев выделят полосу на мосту Александра Невского. А для безрельсового транспорта ее подготовят на Заневском проспекте.

Напомним, что ремонт вестибюля должен был начаться до конца 2022 года, позже срок передвинули на начало февраля. Затем сообщили, что срок перенесли на 31 марта, а закончить его должны были в феврале 2024 года.

Ранее на автодороге "Ульяновка – Отрадное" в ДТП погибла женщина. Пассажирке автомобиля "Фольксваген Транспортер" было 44 года.

Фото: piter.tv