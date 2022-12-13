Капремонт станции "Ладожская" может затянуться на месяц

Начальная цена контракта превышает 2,2 млрд рублей.

Стало известно, что капитальный ремонт станции метро "Ладожская" начнется в конце марта. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Так, будущий подрядчик должен приступить к ремонту 31 марта, а завершить работы – 29 февраля 2024 года. В рамках ремонта станции специалисты должны заменить полы, дверные проемы, окна и люки, обустроить вход на станцию для маломобильных категорий граждан. Кроме того, необходимо реконструировать наклонный ход и отремонтировать фасады.

Начальная цена контракта превышает 2,2 млрд рублей. Заявки принимаются до 16 января.

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Фото: Piter.tv

