"Гостевые" тарифы увеличились на пять рублей, проезд по "Подорожнику" – на четыре рубля.

Сегодня, 1 января, в Петербурге вступили в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает ТАСС со сссылкой на пресс-службу комитета по тарифам.

"Гостевые" тарифы увеличились на пять рублей. Таким образом, стоимость одной поездки в петербургском метро составит 70 рублей, в наземном транспорте – 65 рублей.

Также на четыре рубля увеличилась стоимость проезда при оплате "Подорожником". В пресс-службе комитета уточнили, что одна поездка по карте обойдется в 49 рублей в метро и 44 рубля – в наземном транспорте. При оплате "Единой картой петербуржца" стоимость проезда в метро составит 47 рублей.

Ранее мы сообщали, что в петербургском метро первый поезд "Балтиец" оснастили USB-разъемами для зарядки гаджетов.

Фото: Piter TV