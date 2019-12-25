В петербургском метро первый поезд "Балтиец" оснастили USB-разъемами для зарядки гаджетов

В каждом вагоне установлено по восемь устройств (по четыре с каждой стороны в одном из торцов). Благодаря им одновременно подзарядить смартфон или планшет смогут 64 пассажира.

После запуска первого поезд метро "Балтиец" губернатор Александр Беглов на своей странице в социальной сети "Вконтакте" объявил опрос об установке в вагонах разъемов для зарядки гаджетов. Большинство горожан проголосовали за появление USB-разъемов. Первый поезд "Балтиец" с разъемами для подзарядки 29 декабря вышел на линию. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В каждом вагоне установлено по восемь устройств (по четыре с каждой стороны в одном из торцов). Благодаря им одновременно подзарядить смартфон или планшет смогут 64 пассажира. Все следующие "Балтийцы", которые будут прибывать в Петербург, будут оборудованы USB-разъемами.



До 2031 года Петербург получит 950 вагонов поезда модели "Балтиец". Контракт на поставку заключен в августе этого года между ГУП "Петербургский метрополитен" и компанией "Трансхолдлизинг".

Ранее стало известно, что Петербург направит более 100 млрд рублей на масштабное обновление электротранспорта.

Фото: администрация Петербурга