Петербург направит более 100 млрд рублей на масштабное обновление электротранспорта

К 2028 году в Северной столице появится 596 современных трамваев и 587 троллейбусов.

Петербург ждёт масштабное обновление городского электротранспорта в ближайшие 6 лет. Только по контрактам, заключённым в 2022 году, ожидаются поставки 286 троллейбусов и 192 "умных" трамваев. В конце 2028 года по улицам Северной столицы будут курсировать 96 современных трамваев и 587 троллейбусов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Всего за указанный период правительство города планирует провести работы более чем на 11,6 млрд рублей из городской казны и инфраструктурного бюджетного кредита от федеральных властей. В мероприятия входят замена трамваев и троллейбусов, ремонт и реконструкция путевого хозяйства, энергосистем, трамвайных и троллейбусных парков.

Кроме того, ГУП "Пассажиравтотранс" за год приобрел свыше 3 тыс. новых автобусов. В ближайшее время в город поставят 950 вагонов "Балтиец".

Ранее мы сообщили о том, что на мосту Александра Невского могут запустить троллейбусную линию.

Фото: Piter.TV