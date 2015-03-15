На мосту Александра Невского могут запустить троллейбусную линию

Такая идея возникла в связи с предстоящим длительным закрытием станции метро "Ладожская".

В скором времени на мосту Александра Невского планируется запуск временной линии для проезда троллейбусов. Об этом пишет издание "Деловой Петербург".

Инициативу начали рассматривать в связи с предстоящим длительным закрытием станции метро "Ладожская". В случае реализации проекта, по маршрутам № 1 и № 22 выйдут будут запущены троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Они будут курсировать одновременно автобусами и трамваями, но по собственной полосе.

Пресс-служба "Горэлектротранса" добавила, что вариант с временной троллейбусной линией находится на рассмотрении наряду с другими решениями.

Ранее мы сообщили о том, что участок Каменноостровского проспекта частично перекроют для троллейбусов на 2 дня.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"