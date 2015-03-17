Участок Каменноостровского проспекта частично перекроют для троллейбусов на 2 дня

С пятницы, 16 декабря, на Каменноостровском проспекте перекроют троллейбусное движение от улицы Профессора Попова до набережной реки Карповки. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Горэлектротранс".
Ограничение будет действовать с 10:00 16 декабря до 1:00 19 декабря в связи с работами на водопроводной сети.
Также в организации подчеркнули, что временные изменения изменят маршрут троллейбуса № 34: в указанный период он будет курсировать от станции "Тихорецкий проспект" по действующей трассе до станции метро "Чёрная речка".
Ранее мы сообщили о том, что движение по проспекту Энергетиков ограничат до февраля.
Фото: Piter.TV
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