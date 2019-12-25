Движение по проспекту Энергетиков ограничат до февраля

Специалисты будут выполнять работы по реконструкции газопровода высокого давления.

Со вторника, 13 декабря, в Красногвардейском районе Северной столицы ограничат движение на участке проспекта Энергетиков. Машины не смогут проехать по нему до 24 февраля 2024 года включительно. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Речь идёт об участке от Якорной улицы до реки Охта. Там будут проходить работы по реконструкции газопровода высокого давления.

Специалисты предупреждают автолюбителей о необходимости учитывать информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее мы сообщили о том, что в трёх районах Петербурга ограничат движение с 10 декабря.

Фото: Piter.TV