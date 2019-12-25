В трёх районах Петербурга ограничат движение с 10 декабря

Кроме того, в ГАТИ напомнили о временной невозможности проехать по Малодетскосельскому проспекту.

С субботы, 10 ноября, в трёх районах Северной столицы начнут действовать новые ограничения движения транспорта. Об этом предупреждает пресс-служба ГАТИ.

В частности, из-за ремонта трамвайных путей для водителей будет временно недоступен боковой проезд проспекта Энгельса от Придорожной аллеи до Суздальского проспекта. Ограничение снимут 25 декабря. Кроме того, из-за прокладки теплосетей в Адмиралтейском районе на сутки будет закрыта четная сторона Малодетскосельского проспекта от Батайского переулка до Бронницкой улицы и участок Батайского переулка в направлении от Дойникова переулка до Малодетскосельского проспекта. В ведомстве напомнили, что движение транспорта по Малодетскосельскому проспекту в направлении от Бронницкой улицы до Московского проспекта закрыто до 24 2023 года включительно.

Наконец, ограничения ждут автомобилистов в Василеостровском районе. Там до 21 сентября следующего года ограничат движение по участку Университетской набережной от Благовещенского моста до 1-й линии В.О.

Ранее мы сообщили о том, что из-за ремонта трамвайных путей с 5 по 28 декабря ограничат движение транспорта на перекрестке Заневского проспекта и улицы Стахановцев.

Фото: Piter.TV