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Из-за ремонта трамвайных путей с 5 по 28 декабря ограничат движение транспорта на перекрестке Заневского проспекта и улицы Стахановцев
Сегодня, 14:11
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Из-за ремонта трамвайных путей с 5 по 28 декабря ограничат движение транспорта на перекрестке Заневского проспекта и улицы Стахановцев

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Водителям придется искать альтернативные маршруты.

В Красногвардейском районе 5 по 28 декабря ограничивается движение транспорта на перекрестке Заневского проспекта и улицы Стахановцев. Об этом сообщили в tg-канале "Пресс-сек Красногвардейского". 

Ограничение введут из-за ремонта трамвайных путей. Работы начались  29 ноября 2022 года. Их планируют завершить 17 февраля 2023 года. Специалисты занимаются участком Заневского проспекта от моста Александра Невского до Заневской площади.

Добавим, что с 29 ноября до 29 декабря трамваи не будут ездить по Заневскому проспекту. 

Для остального транспорта предусмотрены дополнительные объездные пути: со стороны моста Александра Невского — объезд осуществляется по Малоохтинскому проспекту, Таллиннской улице, проспекту Шаумяна;  со стороны Красногвардейского района — проспекту Шаумяна, Перевозной переулку, улице Стахановцев.

Пресс-служба администрации района

Ранее на Piter.tv: в Петербурге в субботу открылось рабочее движение по Биржевому мосту после реконструкции.

Фото: Piter.tv

Теги: мост александра невского, перекроют дороги, ремонт трамвайных путей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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