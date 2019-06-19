Из-за ремонта трамвайных путей с 5 по 28 декабря ограничат движение транспорта на перекрестке Заневского проспекта и улицы Стахановцев

Водителям придется искать альтернативные маршруты.

В Красногвардейском районе 5 по 28 декабря ограничивается движение транспорта на перекрестке Заневского проспекта и улицы Стахановцев. Об этом сообщили в tg-канале "Пресс-сек Красногвардейского".

Ограничение введут из-за ремонта трамвайных путей. Работы начались 29 ноября 2022 года. Их планируют завершить 17 февраля 2023 года. Специалисты занимаются участком Заневского проспекта от моста Александра Невского до Заневской площади.

Добавим, что с 29 ноября до 29 декабря трамваи не будут ездить по Заневскому проспекту.

Для остального транспорта предусмотрены дополнительные объездные пути: со стороны моста Александра Невского — объезд осуществляется по Малоохтинскому проспекту, Таллиннской улице, проспекту Шаумяна; со стороны Красногвардейского района — проспекту Шаумяна, Перевозной переулку, улице Стахановцев. Пресс-служба администрации района

Ранее на Piter.tv: в Петербурге в субботу открылось рабочее движение по Биржевому мосту после реконструкции.

Фото: Piter.tv