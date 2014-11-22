В Петербурге в субботу открылось рабочее движение по Биржевому мосту после реконструкции

Строители признались, что ремонтировать переправу было сложно. В самые тяжелые дни здесь трудились по 200 рабочих.

В Петербурге для автомобилистов открылся Биржевой мост. Движение по нему запустили 30 ноября. Специалисты заменили бетонное основание под проезжей частью и тротуарами, на асфальте сделали свежую разметку. б этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Биржевой мост был перекрыт для водителей с октября прошлого года. Строители признались, что ремонтировать переправу было сложно. В самые тяжелые дни здесь трудились по 200 рабочих.

До следующего капитального ремонта теперь минимум 50 лет. Однако авторы проекта рассчитывают, что Биржевой мост будет работать 60 или даже 70 лет.

Ранее на Piter.tv: в Невском районе Петербурга отремонтируют мост через Оккервиль.

Фото: Piter.tv