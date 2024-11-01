Шкиперский мост частично обрушился в Петербурге. Но опасности нет

Поврежденные элементы не выполняют несущие функции.

В Петербурге на Шкиперском мосту нашли повреждения. Причина – износ конструкции, которой почти 30 лет, передает "Бриф24".

В пресс-службе ГБУ "Мостотрест" заявили, что поврежденные элементы не выполняют несущие функции, из-за чего не представляют опасности как для пешеходов, так и для автомобилей. Поэтому движение по переправе не будут ограничивать.

Реконструкция моста планируется в рамках устройства съездов с Западного скоростного диаметра. Переправу возвели в 1820-х годах, перестроили в 1997 году.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге приступили к масштабному ремонту Троицкого моста. Рабочие отфрезеровали почти 1,8 тыс. "квадратов" дорожного покрытия, разобрали более 1 километра одиночного пути, уложили 150 метров новых рельсов.

Фото: "Яндекс.Карты"