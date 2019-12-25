Ремонт Чернореченского моста продлили в Петербурге

В Петербурге увеличили срок ремонта Чернореченского моста. Об этом рассказали в пресс-службе ГБУ "Мостотрест" 1 ноября.
Изменение продолжительности ремонта связано с необходимостью проведения дополнительных работ на переправе. Дефекты гидроизоляции обнаружились только после фрезерования изношенного покрытия.
В настоящее время специалисты оценивают способы устранения выявленных дефектов, ремонт завершат в максимально сжатые сроки.
Кроме того, изменились сроки ремонта на Геслеровском и Петропавловском мостах. О них сообщат дополнительно.
Ранее на Piter.TV: по поручению ГАТИ Петербурга в Таврическом саду отремонтировали здание.
Фото: пресс-служба ГБУ "Мостотрест"
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