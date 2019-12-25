Ремонт Чернореченского моста продлили в Петербурге

Изменение продолжительности ремонта связано с необходимостью проведения дополнительных работ на переправе.

В Петербурге увеличили срок ремонта Чернореченского моста. Об этом рассказали в пресс-службе ГБУ "Мостотрест" 1 ноября.

Изменение продолжительности ремонта связано с необходимостью проведения дополнительных работ на переправе. Дефекты гидроизоляции обнаружились только после фрезерования изношенного покрытия.

В настоящее время специалисты оценивают способы устранения выявленных дефектов, ремонт завершат в максимально сжатые сроки.

Кроме того, изменились сроки ремонта на Геслеровском и Петропавловском мостах. О них сообщат дополнительно.

Ранее на Piter.TV: по поручению ГАТИ Петербурга в Таврическом саду отремонтировали здание.

Фото: пресс-служба ГБУ "Мостотрест"