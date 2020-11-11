По поручению ГАТИ Петербурга в Таврическом саду отремонтировали здание

Теперь оно радует своим видом всех посетителей сада.

В весенний субботник сотрудники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга приводили в порядок часть Таврического сада и выявили на его территории нарушения правил благоустройства. Одно из нежилых зданий требовало ремонта фасада.

Так, инспекторы объявили предостережение ответственному за содержание. Спустя несколько месяцев нарушения устранили: здание оштукатурено и покрашено. Теперь оно радует своим видом всех посетителей Таврического сада.

Ранее на Piter.TV: завершен ремонт гранитной стенки набережной Фонтанки.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга