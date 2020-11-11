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По поручению ГАТИ Петербурга в Таврическом саду отремонтировали здание
Сегодня, 9:07
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По поручению ГАТИ Петербурга в Таврическом саду отремонтировали здание

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Теперь оно радует своим видом всех посетителей сада.

В весенний субботник сотрудники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга приводили в порядок часть Таврического сада и выявили на его территории нарушения правил благоустройства. Одно из нежилых зданий требовало ремонта фасада. 

Так, инспекторы объявили предостережение ответственному за содержание. Спустя несколько месяцев нарушения устранили: здание оштукатурено и покрашено. Теперь оно радует своим видом всех посетителей Таврического сада. 

Ранее на Piter.TV: завершен ремонт гранитной стенки набережной Фонтанки. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: ремонт здания, таврический сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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