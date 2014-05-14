Завершен ремонт гранитной стенки набережной Фонтанки

Около Аничкова дворца в Петербурге завершили капитальный ремонт гранитной стенки набережной Фонтанки. Об этом сообщили 30 октября в пресс-службе Смольного.
Протяженность участка составляет 53 метра, работы велись с мая прошлого года. Были демонтированы и отреставрированы все элементы из гранита и металла. Вместо старой бутовой кладки устроили новую стенку набережной на основании из буронабивных свай.
Кроме того, в декабре 2023 года отремонтировали участок на правом берегу набережной реки Мойки. К началу 2025 года завершат работы на Дворцовой набережной между Прачечным и Эрмитажным мостами.
Ранее мы рассказывали о том, что на улице Коммуны после капремонта открылся Центр Здоровья.
Фото: пресс-служба Смольного
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