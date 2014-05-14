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Завершен ремонт гранитной стенки набережной Фонтанки
Сегодня, 9:26
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Завершен ремонт гранитной стенки набережной Фонтанки

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Протяженность участка составляет 53 метра, работы велись с мая прошлого года.

Около Аничкова дворца в Петербурге завершили капитальный ремонт гранитной стенки набережной Фонтанки. Об этом сообщили 30 октября в пресс-службе Смольного. 

Протяженность участка составляет 53 метра, работы велись с мая прошлого года. Были демонтированы и отреставрированы все элементы из гранита и металла. Вместо старой бутовой кладки устроили новую стенку набережной на основании из буронабивных свай. 

Кроме того, в декабре 2023 года отремонтировали участок на правом берегу набережной реки Мойки. К началу 2025 года завершат работы на Дворцовой набережной между Прачечным и Эрмитажным мостами. 

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Коммуны после капремонта открылся Центр Здоровья.  

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: набережная реки фонтанки, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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