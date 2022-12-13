В центре Петербурга закрыли 18 нелегальных торговых лавок

Инспекторы в основном прошлись по тем точкам, на которые поступали жалобы от горожан.

В центре Петербурга 3 января прошли рейды против нелегальной торговли и рекламы. Так, 18 незаконных точек торговли закрыли в ходе рейда. Об этом рассказали в администрации Центрального района.

Сотрудники проводили рейды у метро "площадь Восстания", Арки Главного Штаба, Дворцовой площади. Отмечается, что некоторые продавцы успели собрать товар и покинуть торговую точку.

Инспекторы в основном прошлись по тем точкам, на которые поступали жалобы от горожан. Также были демонтированы восковые фигуры, размещенные без разрешительных документов.

Фото: Piter.tv

