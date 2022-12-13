  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На автодороге "Ульяновка – Отрадное" в ДТП погибла женщина
Сегодня, 12:43
165
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На автодороге "Ульяновка – Отрадное" в ДТП погибла женщина

0 0

Пассажирке автомобиля "Фольксваген Транспортер" было 44 года.

В Тосненском районе Ленобласти в пятницу, 27 января, произошло смертельное ДТП. Дорогу не поделили "Хендай Солярис" и "Фольксваген Транспортер". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел на 14 километре автодороги "Ульяновка - Отрадное" в  21:40. Автомобиль "Хендай" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной  "Фольксваген Транспортер" под управлением 52-летнего водителя. Пассажирка второй иномарки скончалась прямо на месте случившегося. Погибшей было 44 года. 

 Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее на Piter.tv: в субботу ночью автомобиль влетел в двери ночного клуба около станции "Ладожская". 

Фото: Piter.tv

Теги: в дтп погибла женщина, дтп в ленобласти, полиция, тосненский район, ульяновка отрадное
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии