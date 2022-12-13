На автодороге "Ульяновка – Отрадное" в ДТП погибла женщина

Пассажирке автомобиля "Фольксваген Транспортер" было 44 года.

В Тосненском районе Ленобласти в пятницу, 27 января, произошло смертельное ДТП. Дорогу не поделили "Хендай Солярис" и "Фольксваген Транспортер". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на 14 километре автодороги "Ульяновка - Отрадное" в 21:40. Автомобиль "Хендай" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной "Фольксваген Транспортер" под управлением 52-летнего водителя. Пассажирка второй иномарки скончалась прямо на месте случившегося. Погибшей было 44 года.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

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Фото: Piter.tv