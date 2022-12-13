В субботу ночью автомобиль влетел в двери ночного клуба около станции "Ладожская"

В сети появились фотографии с места аварии.

В ночь на субботу, 28 января, в Невском районе автомобиль влетел в здание ночного клуба "Фабрика". Инцидент произошел около станции метро "Ладожская". Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

В сети появились фотографии с места аварии.

Кто-то очень смышленый въехал в клуб "Фабрика" на Ладожской, видимо фейс не прошёл, — пошутил автор снимка. Очевидец

В результате случившегося повредились окна заведения. Также разбились стекла авто. Информация о пострадавших уточняется.

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Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер