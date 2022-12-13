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В субботу ночью автомобиль влетел в двери ночного клуба около станции "Ладожская"
Сегодня, 10:44
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В субботу ночью автомобиль влетел в двери ночного клуба около станции "Ладожская"

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В сети появились фотографии с места аварии. 

В ночь на субботу, 28 января, в Невском районе автомобиль влетел в здание ночного клуба "Фабрика". Инцидент произошел около станции метро "Ладожская". Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

В сети появились фотографии с места аварии. 

 Кто-то очень смышленый въехал в клуб "Фабрика" на Ладожской, видимо фейс не прошёл, — пошутил автор снимка.

Очевидец

В результате случившегося повредились окна заведения. Также разбились стекла авто. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее на Piter.tv: в квартире на Парашютной нашли мертвого избитого мужчину.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: гибдд, дпс, клуб фабрика, ладожская, машина влетела в ночной клуб, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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