В квартире на Парашютной нашли мертвого избитого мужчину

В пятницу вечером, 27 января, в Приморском районе Петербурга полицейские нашли мертвого мужчину. Тело лежало в квартире на Парашютной улице.
По информации Piter.tv, труп направили в морг для установления причины смерти. Добавим, что на теле горожанина было много синяков. Также правоохранители заметили гематомы на лице и голове мужчины.
Известно, что квартира, в которой обнаружили петербуржца, ему и принадлежала. Также оперативники выяснили, что мужчина был безработным. С места происшествия изъяли следы пальцев рук, следы материи, следы обуви.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Фото: Pxhere
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