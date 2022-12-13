В ДТП на КАД погибла женщина

На дороге столкнулись "Газель" и BMW.

В ночь на субботу, 28 января, произошло смертельное ДТП на КАД. Автомобиль BMW врезался в "Газель". В результате аварии погибла водитель иномарки. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Автомобилист, который управлял "Газелью", не убедился в безопасности маневра, отъезжая от обочины, и создал аварийную ситуацию. Информация о пострадавших уточняется.

Проводится проверка. Уточняются подробности случившегося.

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Фото: Piter.tv, Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер