Мужчина пострадал во время пожара в квартире на улице Коллонтай

Тушить квартиру отправились 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 28 января, в Невском районе произошел пожар. В "двушке" на улице Коллонтай огонь распространился по площади шесть "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Во время пожара пострадал мужчина. Его доставили в больницу. Подробности о состоянии горожанина уточняются.

Тушить квартиру отправились 15 спасателей и три спецмашины. В 07:29 утра дом потушили.

Причина пожара устанавливается. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: на Южном шоссе в пятницу горел автосервис.

Фото: Piter.tv